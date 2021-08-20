Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в полуфинал «Мастерса» в США, Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 20 августа.

Рублев и Медведев сыграют в полуфинале «Мастерса»

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют друг с другом в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Сегодня в четвертьфинале Рублев в трех сетах одолел Бенуа Пэра, а Медведев в двух партиях разобрался с Пабло Карреньо-Бустой.

Российские волейболистки стартовали с победы на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч проходил на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) и завершился со счетом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18).

Бё покинул сбор норвежской команды из-за сотрясения мозга

Норвежский биатлонист Тарьей Бё покинул расположение команды из-за сотрясения мозга, полученного в шоу-гонке в Висбадене. Тогда спортсмен дважды упал, потому что у него отстегнулось крепление на лыжероллерах. Ожидается, что он полностью восстановится к сбору в Лиллехаммере.

Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз»

Российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз». Соглашение заключено на один год и 3,75 миллионов долларов. Через год россиянин станет неограниченно свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.

Хенрик Лундквист завершил карьеру

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист завершил карьеру. В январе 2021 году Лундквист перенес операцию на открытом сердце. В прошлом сезоне он не отыграл ни одного матча.