Женская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч проходил на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) и завершился со счетом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18).

Самым результативным игроком в составе российской команды стала доигровщица Ксения Смирнова, набравшая 22 очка. 15 баллов на счету Арины Федоровцевой.

В следующем матче подопечные Серджо Бузато встретятся со сборной Азербайджана, матч состоится в воскресенье, 22 августа.

В 1/8 финала выйдут по четыре команды из каждой группы. Всего на турнире выступают 24 сборные.

Турнир, проходящий в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии, продлится до 2 сентября. Действующими чемпионками Европы являются сербские волейболистки, выигравшие два предыдущих первенства подряд.