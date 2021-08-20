Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сразятся в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Игра состоится сегодня, 21 августа, и начнется после 17:00 по московскому времени.

В четвертьфинале, состоявшемся днем ранее, четвертый сеянный Рублев в трех сетах одолел француза Бенуа Пэра. Медведев, возглавивший посев в отсутствие Новака Джоковича, с легкостью прошел Пабло Карреньо-Бусту, потратив на это менее часа.

Во втором полуфинале сыграют победители пар Феликс Оже-Альяссим — Стефанос Циципас и Каспер Рууд — Александр Зверев.

«Мастерс» в Цинциннати завершится в воскресенье, 22 августа.