Россиянин Сергей Харитонов уступил французу Чейку Конго в главном бою вечера Bellator 265. Конго выиграл удушающим приёмом в концовке второго раунда. Турнир прошёл в Су-Фолс (Южная Дакота, США).

На счету 46-летнего Конго в смешанных единоборствах 31 победа, 11 поражений и 2 ничьи. 41-летний Харитонов выиграл 32 поединка и 9 раз уступил.

В других боях главного карда американец Логан Сторли (полусредний вес) победил соотечественика Данте Широ раздельным решением судей, в другом поединке американцев Джорнел Луго (легчайший вес) одолел Кита Ли в первом раунде удушающим приёмом сзади. Наконец бразилец Марсело Голм нокаутировал в первом раунде Билли Суонсона из США в тяжёлом весе.