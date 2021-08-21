Международная федерация хоккея (ИИХФ) оплатит страховки всем игрокам НХЛ, участвующим в квалификационном турнире Олимпиады-2020, утверждает «Чемпионат». В страховку входит и заражение новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, ИИХФ согласилась приобрести дополнительную страховку на квалификацию для игроков НХЛ, у которых осталось менее двух лет по окнтракту.

Заключительный раунд квалификационного турнира пройдёт с 26 по 29 августа в Братиславе (группа D: Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша), Риге (группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия) и Осло (Группа F: Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения).

Сборная России обеспечила себе участие в хоккейном турнире Олимпиады за счёт рейтинга ИИХФ. Команда сыграет в группе с Чехией, Швейцарией и одним победителем квалификации. Хоккейный турнир Пекина-2022 пройдёт с 26 по 29 августа.