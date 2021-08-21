Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Андерсон обвиняется в связях с преступной организацией, сообщает Goal. 33-летнему бразильцу предъявлены обвинения в краже, мошенничестве и отмывании денег. Полиция Порту-Алегри выявила подпольную сеть, которая использовала криптовалютные операции для сокрытия денежного следа.

В 2020 году в доме Андерсона в Порту-Алегри был проведён обыск. Сам футболист подтвердил, что занимался криптовалютными операциями, но отрицал причастность к преступникам.

В апреле 2020 года у крупной бразильской фирмы было украдено 4,7 миллиона долларов. Сумма была разделена на 11 банковских счетах в четырёх штатах, а затем на нее была приобретена криптовалюта.

Андерсон защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В первый же сезон футболист выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов, выйдя на замену в финальном матче против «Челси» в Москве (1:1, пенальти 6:5). Из-за постоянных травм Андерсон играл нерегулярно и за семь сезонов (полгода игрок провёл в аренде в «Фиорентине») провёл 181 матч и забил 9 мячей во всех турнирах. В январе 2015 года он перешёл в бразильский «Интернасьонал», позднее выступал за «Коритибу» и завершил карьеру в турецком «Адана Демирспор» в возрасте 31 года. До перехода в «МЮ» Андерсон выступал за «Гремио» и «Порту».

В сборной Бразилии Андерсон провёл 8 матчей и завоевал золото Кубка Америки-2007, а с олимпийской командой взял бронзу Пекина-2008. В 2008 году футболист получил премию Golden Boy — приз лучшему молодому футболисту в Европе.