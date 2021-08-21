Стали известны все четыре полуфиналиста турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Ранее определились участники первого полуфинала. В матче сойдутся два представителя России: первая ракетка турнира Даниил Медведев и олимпийский чемпион-2020 в миксте Андрей Рублёв. Их матч состоится сегодня, начало — в 20:00 по московскому времени.

В ночь на 21 августа прошли ещё два четвертьфинала.

Сперва представитель Греции Стефанос Циципас, имеющий второй номер «посева», обыграл 12-го «сеяного» канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:2, 5:7, 6:1. Матч длился 2 часа 8 минут, Циципас взял четыре чужих подачи и проиграл одну свою. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок против трёх у соперника. При этом ему удалось сделать десять эйсов, а Циципасу — только шесть.

В последнем четвертьфинале олимпийский чемпион-2020 в одиночном разряде представитель Германии Александр Зверев (третий номер «посева») обыграл восьмого «сеяного» Каспера Рууда из Норвегии — 6:1, 6:3. Их игра продлилась всего 1 час 1 минуту, Зверев один раз допустил двойную ошибку, Рууд не делал двойных ни разу. При этом немецкому тенисисту удалось сделать шесть эйсов и взять пять чужих подач, в то время как Рууд дважды подал навылет и один раз сделал брейк.

Таким образом, в полуфиналах «Мастерса» в Цинциннати сойдутся первые четыре номера «посева», и все они имеют русские корни: россияне Даниил Медведев (номер 1) и Андрей Рублёв (номер 4), внук советского футболиста Сергея Сальникова Стефанос Циципас (номер 2) и сын советского тенисиста Александра Зверева-старшего Александр Зверев-младший (номер 3).