До закрытия трансферного окна в России осталось всего пара недель, а до старта в Лиге чемпионов – меньше месяца. «Зенит» продолжает осторожничать на трансферном окне и искать в основном усиления в зоне атаки. Но проблема пришла, откуда её не ждали. В центре обороны у сине-бело-голубых вот уже не первый матч случается пожар, и виновник этому – капитан и самый звёздный футболист в составе команды Деян Ловрен.

После четырёх туров «Зенит» входит в число худших команд по пропущенным мячам – шесть. Пока петербуржцы играют по схеме «вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим», но бомбардирские способности Азмуна и расцветшего Ерохина небезграничны. И это показала игра с «Локомотивом» (1:1), первая, в которой петербуржцы потеряли очки.

Ловрен пропустил предсезонную подготовку «Зенита» из-за участия в Евро-2020 и по-прежнему не может набрать форму. 32-летний хорват «привозит» в каждом матче. В игре с «Химками» (3:1) именно он опекал автора гола Илью Кухарчука. В игре с «Ростовом» (4:2) Ловрен стал виновником пенальти, реализованного Николаем Комличенко. Наконец в матче с «Краснодаром» (3:2) Ловрен вообще оказался «причастен» к обоим голам. Сперва мяч прошёл мимо хорвата в ноги Кордобе, и защитник не попытался ускориться, чтобы навязать сопернику борьбу. Во втором голе Ловрен вообще выключился из борьбы раньше времени, сигнализируя об офсайде.

Без результативных ошибок Ловрен обошёлся лишь в игре с «Локо», но и там ляпов у хорвата хватало: позволил Зе Луишу выйти на ударную позицию, проиграл угловой Пабло, потерял мяч у штрафной в борьбе с Камано…

Единственной игрой, в которой Ловрен обошёлся без «косяков», а «Зенит» — без пропущенных мячей, стал матч за Суперкубок против «Локомотива» (3:0). Но в той игре хорват вышел на замену лишь на 86-й минуте.

Индивидуальные показатели хорвата тоже не внушают оптимизма:

Можно, конечно, продолжить кивать на скомканную подготовку к сезону и усталость после Евро. Но совсем скоро новые матчи сборных, и Ловрен вызван на игру с Россией 1 сентября, а значит снова не получит дней отдыха, а там и Лига чемпионов стартует…

Что делать в таком случае Семаку? Самый простой способ – посадить Ловрена на скамейку и наигрывать связку Ракицкий – Чистяков. Однако непонятно, готов ли украинец взять на себя роль ведущего защитника в связке, и готов ли сам Чистяков к двойной ответственности (не только футболист основы лучшего клуба России, но и футболист, усадивший на скамейку чемпиона Англии).

Другим решением проблемы мог бы стать переход на схему в три центральных защитника. Дуглас при необходимости также может занять место в центре обороны. Правда, ради этого придётся ломать все устоявшиеся схемы и сажать на скамейку некоторых игроков «костяка». В частности, Караваев и Малком просто не уживутся на одном фланге. Да и роль Клаудиньо в таком случае становится непонятной. Возможен, конечно, вариант схемы 5-4-1, с Дзюбой в запасе, но и у него есть нюансы (куда девать Ерохина).

Речь об усилении обороны явно не идёт: легионерские вакансии у «Зенита» забиты, а среди россиян реальных вариантов на укрепление защиты не видно.

Так или иначе, сразу два капитана «Зенита» — основной Ловрен и сменщик Дзюба – в начале сезона испытывают серьёзные игровые проблемы, и перед стартом Лиги чемпионов это не может не волновать.