Защитник Никита Задоров прокомментировал свой переход в «Калгари». 26-летний россиянин летом покинул «Чикаго», заключив контракт с «Флэймз» сроком на один сезон.

«Я был уверен, что все решится до арбитража. Никто не хотел идти в арбитраж портить отношения, тем более с новой командой, — цитирует sport24 Задорова. — Не так ты хочешь себя преподнести, с их стороны то же самое. Была бы странная ситуация: клуб только получил меня через обмен, и тут сразу в арбитраже нужно доказывать, что я плохой защитник. Не очень красиво».

По словам игрока, его краткосрочное соглашение не связано с намерением выйти следующим летом на рынок свободных агентов. При этом предложений о соглашениях на более длительные сроки от «Калгари» не поступало.

Задоров играет в НХЛ с 2013 года. В его карьере были «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». Всего на его счету в лиге 411 матчей и 83 (23+60) очка в регулярке, а также 33 игры и 8 (4+4) очка в Кубке Стэнли.