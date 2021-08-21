Матч пятого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата» должен стать рекордным для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. 35-летний голкипер в 490-й раз выйдет на поле в матче РПЛ. Судя по отсутствию новостей о проблемах вратаря со здоровьем, его участие в игре можно гарантировать почти на 100 процентов.

Таким образом, сегодня Акинфеев станет абсолютным рекордсменом по матчам в чемпионатах России. Сейчас он делит рекорд с многолетним партнёром по ЦСКА Сергеем Игнашевичем (по 489). При этом голкипер провёл все свои 489 игр в составе одного клуба, в то время, как в карьере Игнашевича были также «Крылья Советов» и «Локомотив».

Примечательно, что тройку лидеров по играм в РПЛ замыкает нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак. В качестве футболиста он провёл 456 игр в составе «Асмарала», ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита».

Среди действующих игроков вторым после Акинфеева идёт форвард петербуржцев Артём Дзюба (366 матчей, 15-е место в истории), который недавно обошёл экс-одноклубника Константина Зырянова (365 матчей).

Акинфеев выступает в РПЛ с 2003 года. Дважды он выбывал на длительный срок из-за серьёзных травм.