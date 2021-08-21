Анна Блинкова завершила свое выступление на «Мастерсе» в Цинциннати. Российская теннисистка и белоруска Александра Саснович в трёх сетах уступили в полуфинале 37-летней австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай — 6:4, 5:7, 5:10.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Теннисистки взяли друг у друга по три подачи, при этом пять брейков было сделано во втором сете. Оба дуэта по разу подавали навылет, Блинкова и Саснович допустили девять двойных ошибок против четырёх у соперниц.

В финале Стосур и Чжан Шуай сыграют с шестыми «сеяными» канадкой Габриэлой Дабровски бразильянкой Луизой Стефани.