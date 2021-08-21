«Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего «Рубина» Кирилла Косарева. 20-летний форвард проведёт в составе новичка РПЛ сезон-2021/22. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Томь», которой руководил нынешний наставник нижегородцев, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

«У Александра Анатольевича я играл еще в составе юношеской сборной России, а с Владимиром Валерьевичем Казаковым работал в Самаре, Муроме и Томске, — цитирует официальный сайт «Нижнего Новгорода» Косарева. — Что касается знакомых игроков, то с Даниилом Пеничковым и Ричи Эннином мы вместе играли за «Томь», а Кириллу Гоцуку и Денису Ткачуку, когда они выступали за «Крылья Советов», я еще мячи мальчишкой подавал».

За «Нижний» Косарев будет выступать под номером 11. По словам форварда, он уже провёл несколько тренировок с командой.