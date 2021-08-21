Депутат Госдумы РФ из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в резкой форме высказался по поводу трансгендеров в фигурном катании. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила допуска к соревнованиям спортсменов-трансгендеров. По мнению Милонова, это приведёт к концу фигурного катания.

«На фоне массового прихода трансгендеров в спорт нужно задуматься о том, чтобы создать специальные Олимпийские игры для извращенцев, — приводит sport24 слова Милонова. — Гомосячие игры с шестью разноцветными кольцами. Чтобы все извращенцы, трансгендеры, трансформеры и небинарные асексуалы играли в свои игры и сражались между собой».

По мнению Милонова, подобные соревнования стоит проводить «в клетках где-нибудь в Африке».