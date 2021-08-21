Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия сообщил, что бразилец сможет сыграть в матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Уфы». В игре четвёртого тура с «Локомотивом» 24-летний форвард получил сотрясение мозга.

«Думаю, Малком сможет сыграть в матче», — приводит Sport24 слова Луиса Фернандо Гарсии.

Малком пропустил начало сезона-2021/22 из-за участия в Олимпиаде. На Играх в Токио форвард завоевал золото в составе сборной Бразилии, забив решающий мяч в финале с Испанией (2:1). В игре с «Локо» (1:1) он вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится в субботу, 21 августа. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.