«Реал» не оставляет попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже в это трансферное окно. Как сообщает AS, мадридцы готовы взять форварда «на флажке» и готовы заплатить за него от 130 до 170 миллионов евро.

Если сделка состоится, то данный трансфер станет третьим по величине в истории футбола. Больше платил только сам «ПСЖ» за того же Мбаппе (180 миллионов) и Неймара (222 миллиона). Обе сделки состоялись в 2017 году (Мбаппе перешёл из «Монако» в аренду с обязательным выкупом).

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что в случае продажи форварда, парижане могут подписать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Этим летом клуб уже заключил соглашение с многолетним соперником португальца Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» три матча, забил 1 гол и отдал 2 передачи в Лиге 1.