В Хабаровске состоялся матч седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги между местным «СКА-Хабаровском» и «Енисеем». Игра вместила в себя большое количество событий.

После первого тайма клуб из Красноярска выигрывал 2:0. На 27-й минуте Никита Раздорских открыл счёт, а на 44-й Валерий Кичин реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время форвард «Енисея» Анзор Саная был удалён за две жёлтых карточки.

На 66-й минуте Александр Надольский также получил вторую карточку, и гости остались вдевятером.

На 69-й минуте Давид Караев реализовал 11-метровый удар, сократив отставание хозяев. На 80-й минуте Максим Сухомлинов вернул преимущество «Енисея» в два мяча.

Однако увезти хотя бы очко из Хабаровска сибирякам не удалось. На 84-й минуте Караев оформил дубль, на 90-й Георгий Гонгадзе сравнял счёт (3:3), а на шестой добавленной ко второму тайму Глеб Грачёв принёс Хабаровску победу.

После окончания встречи фанаты «Енисея» в соцсетях возмущались работой петербургского арбитра Яна Бобровского.