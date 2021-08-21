Личный тренер олимпийской чемпионки-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян поделился планами российской легкоатлетки на остаток сезона-2021. 19 августа стало известно, что спортсменка не получила визу и пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).

«Сейчас такая ситуация в мире, сложно что-либо планировать. Но мечтать можно, — цитирует metaratings.ru Габриляна. — Мы хотели бы использовать все предстоящие старты, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры».

По словам Габриляна, проблем в подготовке к соревнованиям Ласицкене не испытывает.

«Мы занимаемся в манеже ЦСКА. Нам подходит покрытие, которое там есть, — подчеркнул специалист. — Плюс Маша является офицером. Все поддерживают наши занятия в этом месте».

Ласицкене на Играх в Токио взяла единственное российское золото в лёгкой атлетике, взяв планку на 2,04.