Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о том, что в стране за последние сутки было выявлена ровно 21 тысяча новых случаев заболевания.

В общей сложности за время пандемии в России было сделано 174,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них выявлено 6 726 523 случая заболевания. Выздоровело уже 6 004 052 человека, ещё 175 282 пациента стали жертвами болезни.

В Москве за сутки стало известно о 1852 новых случаях, в Санкт-Петербурге — 1665 новых случаев заболевания. 1119 новых зараженных зафиксировано в Московской области, 225 — в Ленинградской.

Согласно общей статистике, в мире уже известно о более чем 211 миллионах случаев заражения коронавирусом. По последним данным Worldometers скончались 4 429 426 человек.