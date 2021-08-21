Защитник «Галатасарая» Маркао Тейшейра получил длительную дисквалификацию за драку с партнёром по команде Керемом Актюркоглу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции. В матче чемпионата страны против «Гиресунспора» (2:0) в середине второго тайма Маркао начал препираться с одноклубником и дважды ударил его по лицу.

Арбитр встречи после консультации с ВАР показал прямую красную карточку Маркао. Дисциплинарная комиссия, рассмотрев инцидент, выписала бразильцу восемь матчей дисквалификации.

В мае сообщалось, что Маркао Тейшейрой интересовался «Зенит», рассматривавший защитника в качестве возможной замены Ярославу Ракицкому. На днях в СМИ появилась информация, что питерцы возобновили переговоры по футболисту.