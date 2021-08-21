Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от работы Алексея Березуцкого на посту главного тренера клуба. Березуцкий принял армейцев летом 2021 года, сменив Ивицу Олича, контракт с которым был расторгнут по согласию сторон. Для 39-летнего тренера это первый опыт самостоятельной работы.

«По нему и теперь не скажешь, что он испытывает какое-то давление. Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой нам, игрокам, — цитирует официальный сайт ЦСКА Кучаева. — Показывает, что ничего страшного не произошло, чтобы команда не нервничала, не надумывала себе лишнего. Тренер своим поведением дает нам знаки, что все нормально, что нельзя паниковать».

После четырёх матчей ЦСКА набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.