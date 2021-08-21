«Милан» объявил об аренде защитника «Ромы» Алессандро Флоренци. 30-летний итальянец проведёт в составе красно-чёрных сезон-2021/22, следующим летом у «Милана» будет первоочередное право выкупа.

По данным СМИ, аренда Флоренци обойдётся в 1 миллион евро, а выкуп трансфера обойдётся в 4,5 миллиона.

Флоренци начал в «Роме» профессиональную карьеру в 2010 году, но неоднократно уходил в аренды. Первую половину 2020 года он провёл в «Валенсии», а сезон-2020/21 отыграл в «ПСЖ», выиграв Кубок и Суперкубок Франции.

В сборной Италии Флоренци с 2012 года отыграл 45 матчей и забил 2 мяча, приняв участие в Евро-2016, а также чемпионате Европы-2020, который завершился победой «скуадры адзурры». На победном турнире Флоренци принял участие в двух играх.