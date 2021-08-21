«Рубин» исключил из заявки лидера команды Хвичу Кварацхелию, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги. Летом в прессе неоднократно появлялась информация об интересе к 20-летнему хавбеку сборной Грузии со стороны ряда клубов, включая «Тоттенхэм» и «Наполи».

Однако в самом «Рубине» пояснили, что причиной стал не уход хавбека, а его травма.

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки «Рубина» в РПЛ. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби», — говорится в Твиттере казанцев.

Аналогичным образом клуб поступил с Джордже Деспотовичем. Форвард получил травму и был исключён из заявки. Вместо него на сезон был заявлен Мицуки Саито.

В составе казанцев числятся десять легионеров, а по нынешним условиям лимита в РПЛ может быть заявлено не больше восьми иностранных футболистов (игроки стран ЕАЭС под лимит не попадают).

В текущем сезоне Кварацхелия провёл четыре матча в чемпионате России и забил 1 гол, а также выходил на поле в обеих играз Лиги конференций.