На этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя произошёл массовый завал. Во время спуска одного из лыжников повело в сторону, он врезался в пелотон, что привело к падению большой группы спортсменов. Как сообщает Инстаграм-аккаунт «На лыжи», в падении пострадали два россиянина — Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Видео инцидента доступно в Инстаграм-аккаунте «На лыжи!».

Спицов уже отметил, что с ним ничего страшного не произошло.

«Друзья, всё в порядке. Не переживайте», — написал лыжник в сториз Инстаграма.

Накануне женский спринт на этапе в Отепя выиграла россиянка Наталья Непряева.