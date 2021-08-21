Как только в прессе пару лет назад всплыл проект нового лимита на легионеров, как у него тут же нашлись защитники и пиарщики. Вместо схемы «не больше 6 иностранцев на поле», было решено ввести лимит «не больше 8 иностранцев в заявке на сезон». Опытные журналисты и эксперты пели дифирамбы схеме «8+17». Дескать, негоже искусственно ограничивать состав и выпускать на поле не самых сильных, а тех, кто укладывается в лимит. Сейчас мы и лимит сохраним, и выпускать на поле будем сильнейших.

Лимит действует всего второй год, а уже сейчас видно, что толку от него оказалось не шибко-то много. Клубы вынуждены жить по принципу «кота Матроскина наоборот»: чтобы купить кого-то нужного, надо сперва продать кого-то нужного, а у нас скамейки нет. Например, «Зенит» мог бы давно решить вопрос с приобретением талантливого Клаудиньо, но трансфер стал возможен только после ухода Себастьяна Дриусси – восьмая легионерская вакансия была закрыта. Всплыли слухи о защитнике «Галатасарая» Маркао – но куда его девать? Только если продавать Ракицкого или Ловрена. А при всех проблемах последнего в нынешнем сезоне сейчас расставаться с этой связкой было бы очень опрометчиво.

А хитрее всех оказались в Татарстане. «Рубин» придумал схему обхода действующего лимита и показал всю её нелепость.

Сразу после обидного вылета казанцев из Лиги конференций от «Ракува» оскандалился нападающий команды Джордже Деспотович. Форвард в грубой форме ответил на критику одного из фанатов в Инстаграме. На риторический вопрос, где же Деспотович, футболист, пропускавший игру из-за травмы, написал: «С твоей мамкой».

А на следующий день Деспотович был исключён из заявки «Рубина» на сезон. Кто-то уже успел подумать, что это суровые дисциплинарные санкции, что вообще не сочеталось с поведением СММ-щиков клуба, которые использовали реплику Деспотовича в качестве пиара и предложили фанатам привести матерей на матч за счёт футболиста.

Ситуация разрешилась довольно быстро. В «Рубине» пояснили, что исключили Деспотовича из заявки временно, ради включения в состав японца Мицуки Сайто, ставшего восьмым легионером «Рубина».

А накануне ситуация повторилась: фанаты казанцев уже успели схватиться за сердце, увидев в графе «отзаявки» лидера команды Хвичу Кварацхелию. На грузинского таланта давно облизывается пол-Европы, однако, видимо, он останется в Казани ещё на полгода. Хавбек получил повреждение и был временно исключён из заявки ради нового восьмого легионера – француза Омара Тальби.

Таким образом, сейчас в составе «Рубина» числятся десять легионеров: Сильвие Бегич, Филип Уремович (оба — Хорватия), Омар Тальби (Франция), Дарко Йевтич (Швейцария), Абильдгор Нильсен (Дания), Мицуки Сайто (Япония), Сеад Хакшабанович (Швеция), Хван Ин Бом (Южная Корея), Хвича Кварацхелия (Грузия), Джордже Деспотович (Сербия).

При этом регламент казанцы не нарушают: клубы имеют право включать и исключать игроков из заявок сколько угодно в течение летнего трансферного окна. Закроется оно 7 сентября, когда будет сыграно уже шесть туров РПЛ. Таким образом, 20% чемпионата России может пройти по лимиту не «8+17», а «8+3», то есть не больше восьми футболистов на поле – именно столько можно внести в заявку на сезон.

«Зенит» мог воспользоваться подобной лазейкой, например, в случае с Малкомом, который до начала августа завоёвывал с Бразилией золото на Олимпиаде. Если бы сине-бело-голубые успели подписать кого-то из иностранцев, им не надо было бы ждать продажи Дриусси, а просто не включать пока Малкома в свой состав.

Во втором круге такая схема уже не прокатит: трансферное окно закроется 22 февраля, а первые матчи в 2022 году будут сыграны лишь 26-го.

Однако уже сейчас нынешняя схема показывает всю свою нелепость. Так Сайто дебютировал за «Рубин» в матче Лиги конференций с «Ракувом», при этом в РПЛ играть за казанцев не мог.

Кстати, в 2009 году «Зенит» тоже попытался перехитрить лимит на легионеров, но стал жертвой бестолковости собственных сотрудников. В апреле 2009 года главный тренер питерцев Дик Адвокат выпустил в концовке матча с «Локомотивом» (1:1) седьмого легионера при лимите «6+5»: Фатих Текке заменил Павла Погребняка. Позднее тренер говорил, что проконсультировался с работниками клуба и узнал, что за нарушение лимита «Зениту» грозит только штраф. Неизвестно, в какой регламент смотрели работники клуба, но петербуржцы получили регламентный «технарь» 0:3 и больше не пытались хитрить с иностранцами.

Вдобавок к хитрой схеме с заявками-отзаявками можно вспомнить, что футболисты стран ЕАЭС не считаются в России легионерами, что окончательно обесценивает нынешний лимит. Вряд ли «Рубин» своими махинациями с заявкой демонстрирует «борьбу с системой», но схема показывает: лимит себя изжил. А те, кто говорят, что отмена лимита лишит российских игроков мест в составах, просто лукавят. Закон сохранения массы работает и в футболе: заполонят РПЛ легионеры – значит россияне поедут пробиваться в иностранные чемпионаты. Не в «Большую пятёрку», так в Бельгию, Польшу, Сербию, Чехию. Где будут играть за счёт таланта, а не двуглавого орла на обложке паспорта.