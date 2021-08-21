Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что лидер атак команды Криштиану Роналду остаётся в клубе. Ранее сообщалось, что 36-летнего форварда может приобрести «ПСЖ» или вернуть «Реал».

«Роналду гарантирует нам большое количество голов. Он всегда хорошо работал, и о его уходе я видел только слухи в газетах. Он никогда не говорил, что хочет уйти и сказал мне, что остаётся», — приводит Football Italia слова Аллегри.

Роналду перешёл в «Ювентус» после десяти сезонов в «Реале». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром серии A с 29 мячами в 33 играх. Однако в «Юве» рассматривают вариант продажи ветерана из-за его высокой зарплаты. В год Роналду получает 31 миллион евро, в то время, как второй по зарплате во всей серии A — его одноклубник Маттейс де Лигт — только 8 миллионов.