Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал выступления хавбека команды Даниила Уткина в начале сезона. Полузащитник молодёжной сборной России перешёл в грозненский клуб из «Краснодара» этим летом и в трёх играх из четырёх с начала сезона забил по одному голу (и ещё один раз поразил собственные ворота).

«В сборную, наверное, рановато, Уткин будет играть сильнее. В силу ряда причин он прошел не всю предсезонную подготовку», — приводит «Матч ТВ» слова Талалаева.

Уткин не был вызван в сборную России на первые матчи под руководством Валерия Карпина. В сентябре россияне проведут три игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).