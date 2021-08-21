Бывший SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж рассказал подробности скандала после матча 18-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи» (0:1). В перерыве матча тренер вратарей сочинцев, экс-голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин повздорил с Тедеско и сказал ему: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Позднее Тедеско обвинил Бородина в расизме, заявив, что тот сказал ему убираться из России. По словам Ивана Коржа, капитан «Спартака» Георгий Джикия успокоил Тедеско.

«Суть слов Георгия была такова: «Я, команда и клуб абсолютно не приемлем то, что случилось в Сочи. Я сам не русский, и мне все эти вещи слышать неприятно. Прими извинения от меня и от команды в частности и знай, мы — за тебя и всегда с тобой». После этого Джи и тренер обнялись, а я был всему этому свидетелем», — цитирует «Матч ТВ» Коржа.

Тедеско покинул «Спартак» в конце сезона-2020/21, заняв с клубом второе место. Его пост занял Руй Витория.