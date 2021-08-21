Российская премьер-лига выступила с заявлением по поводу состояния газонов на четырёх аренах клубов. «Ахмат» («Ахмат Арена») и «Сочи» («Фишт») получили предупреждения. Действия сертификатов домашних стадионов «Рубина» («Ак Барс Арена») и «Ростова» («Ростов Арена») временно приостановлены.

«Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге, — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ. — Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации».

Отмечается, что стадионы, лишённые сертификатов, могут быть обратно допущены к проведению матчей при положительном заключении комиссии РФС и РПЛ, не позднее чем за десять календарных дней до ближайшего матча.

«Ростов» проведёт ближайший домашний матч 11 сентября против «Краснодара». В этот же день состоится ближайшая домашняя игра «Рубина» (против «Урала»).

Ранее стало известно, что главный тренер казанцев Леонид Слуцкий критиковал состояние «Ак Барс Арены», после чего администрация стадиона подала в суд на «Рубин» из-за долгов по использованию арены.

Примечательно, что три стадиона из четырёх (кроме арены в Грозном) принимали матчи чемпионата мира-2018.