В УЕФА выразили беспокойство по поводу состояния газона стадиона в Казани «Ак Барс Арены», сообщает «Бизнес Онлайн». По данным источника, в РПЛ поступило письмо из УЕФА за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса.

В союзе выразили недовольство качеством газона в матче Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» (0:1 д.в.). Из-за него поляки были вынуждены сократить предматчевую тренировку и использовать на ней только половину поля.

В УЕФА отметили, что игра при этом проходила летом при благополучных климатических условиях.

«Более того, ФК Рубин – единственный клуб, который использует стадион и в текущем сезоне провел на нем всего два официальных матча, а это значит, что поле не испытывало высоких игровых нагрузок», — добавили в УЕФА.

Основная забота УЕФА связана с матчем за Суперкубок УЕФА, который пройдёт в Казани в 2023 году.

Сегодня, 21 августа, стало известно, что РПЛ временно лишила «Ак Барс Арену» и «Ростов Арену» сертификатов.