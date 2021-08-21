Начались два матча пятого тура чемпионата России по футболу. В Москве на «ВТБ Арене» стартовала игра ЦСКА — «Ахмат». Голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев вышел на чистое первое место по играм в РПЛ. Встреча с «Ахматом» стала для него 490-й. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав многолетнего партнёра по клубу Сергея Игнашевича.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Мухин, Бийол, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Эджуке.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Пуцко, Семёнов, Нижич, Тимофеев, Уткин, Бериша, Карапузов, Харин, Конате.

Судит игру арбитр Сергей Карасёв.

В это же время в Туле стартовала встреча «Арсенал» — «Спартак». Её доверено судить Владимиру Москалёву.

Примечательно, что форвард «Спартака» Александр Соболев в третий раз подряд начнёт встречу на скамейке запасных.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Марков.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.