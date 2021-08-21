«Уфа» на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче пятого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить на Центральном стадионе Уфы сегодня, 21 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владисла Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 10 очков. «Уфа» с четырьмя баллами занимает одиннадцатое место.