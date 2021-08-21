Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на выездной матч с «Уфой» в пятом туре РПЛ. Игроки выйдут на поле в традиционной гостевой экипировке белого цвета.

«Зенит» сыграет в Уфе в белой форме», — гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере».

Напомним, матч будет проходить на Центральном стадионе Уфы сегодня, 21 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владисла Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 10 очков. «Уфа» с четырьмя баллами занимает одиннадцатое место.