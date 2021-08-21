Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прокомментировал инцидент, произошедший на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя (Эстония).

В ходе мужской гонки один из участников устроил массовый завал, в результате чего россияне Денис Спицов и Алексей Червоткин не доехали до финиша. Волков расспросил итальянца Федерико Пеллегрино, тренирующегося в группе Маркуса Крамера, о произошедшем.

«Устроившего завал итальянца зовут Франческо Беккис. Пообщался с Пелле насчёт всей этой ситуации. Пелле сказал, что чувак реально недалёкого ума. Причём не только конкретно в сегодняшней ситуации, а вообще по жизни. Он давно с ним знаком», – написал Волков в инстаграм-сторис.

Напомним, сегодня в Отепя состоялась гонка на 26 км с общего старта. Лидер сборной России Александр Большунов финишировал лишь 20-м.