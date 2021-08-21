Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на матч с «Уфой» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на Центральном стадионе Уфы сегодня, 21 августа, и начнется в 18:00 мск.

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Вендел, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Помочь сине-бело-голубым сегодня не смогут Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Оздоев выбыл на длительный срок из-за травмы, а Кузяев получил красную карточку.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.