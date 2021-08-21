Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что большинство спортсменов из команды прошли вакцинацию от коронавируса.

«В сборной России большинство спортсменов уже вакцинировалось: некоторые даже получили вторую дозу. Думаю, что перед сезоном вакцинацию пройдут все. Кто ещё не прививался? Фамилии называть не буду — это дело каждого человека», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе выступила против обязательной вакцинации спортсменов. Она заявила, что не стала бы экспериментировать.

Новый сезон Кубка мира стартует 27 ноября в Руке (Финляндия) и продлится до 20 марта 2022 года. Финал Кубка мира состоится в Тюмени. С 4 по 20 февраля в Пекине будут проходить зимние Олимпийские игры.