Американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при в Куршевеле (Франция). Он занял первое место с результатом 214,64 балла по сумме двух программ.

Второе место занял его соотечественник Лукас Брусад, набравший 192,31 балла. Замкнул тройку призеров француз Франсуа Пито с результатом 182,26 балла.

Сегодня, 21 августа, состоится произвольный танец, бесплатная прямая трансляция доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

В соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».