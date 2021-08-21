На Центральном стадионе Уфы начался матч пятого тура РПЛ между «Уфой» и петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.

В сегодняшнем матче не примут участие полузащитники «Зенита» Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Оздоев из-за повреждения выбыл на 2-3 месяца, а Кузяев получил красную карточку в прошлой игре. Бразилец Малком, получивший сотрясение мозга неделю назад, попал в стартовый состав петербуржцев.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 10 очками, «Уфа» (4) идет на 11-м месте.