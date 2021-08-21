«Арсенал» и «Спартак» поделили очки в матче пятого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.

Командам не удалось открыть счет в первом тайме. «Спартак» вышел вперед на 76-й минуте благодаря голу Эсекьеля Понсе с передачи Зелимхана Бакаева. Спустя шесть минут хозяева восстановили равновесие, мяч забил полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Набрав семь очков в пяти турах, «Спартак» поднялся на промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с четырьмя баллами остался на 13-й строчке.