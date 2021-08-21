Московский ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в пятом туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:0.

Гости с 23-й минуте играли в меньшинстве, поскольку за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Евгений Харин.

«Армейцы» вышли вперед во втором тайме, голом с передачи Федора Чалова отметился нападающий Владислав Яковлев на 71-й минуте. Спустя четыре минуты форвард Чидере Эджуке увеличил преимущество ЦСКА с передачи Ивана Облякова.

Набрав девять очков, ЦСКА идет на промежуточном четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 6 баллами — десятый.