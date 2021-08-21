На Зеленом пляже Елагина острова в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Волейбол в Зените», организованный петербургским клубом.

В рамках мероприятия состоялся любительский турнир по волейболу, в котором приняли участие все желающие, матч волейболисток-моделей и гала-матч с участием игроков «Зенита».

Группа поддержки «Зенита» показала танцевальное шоу и провела конкурсы. Известный игрок в пляжный волейбол Игорь Колодинский устроил мастер-класс для всех желающих.