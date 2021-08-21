Полузащитник «Зенита» Малком вывел свою команду вперед на десятой минуте матча с «Уфой» в рамках пятого тура РПЛ.

Бразилец поразил ворота Александра Беленова, получив пас от защитника Ярослава Ракицкого.

Игра проходит на Центральном стадионе Уфы, стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 10 очками, «Уфа» (4) идет на 11-м месте.