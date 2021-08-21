лавный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в пятом туре РПЛ. Также специалист рассказал о состоянии здоровья Алана Дзагоева, который был заменен на 75-й минуте.

«У Дзагоева всё великолепно. Просто это его минута, когда обычно замена и происходит. Чтобы не было дополнительных травм», — приводит слова Березуцкого «Чемпионат».

Тренер отметил, что первый тайм получился для его команды непростым — если и создавались моменты, то только после розыгрыша стандартов.

«Начали действовать активнее во втором тайме, но реально легче заиграли только после гола. «Ахмат» играл достаточно закрыто. Моменты создавались всё еще с трудом», — сказал Березуцкий.

Напомним, в составе «армейцев» по голу забили Владислав Яковлев и Чидере Эджуке. С 23-й минуте «Ахмат» играл в меньшинстве.