На Центральном стадионе Уфы проходит матч пятого тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Уфой» и «Зенитом». После первого тура гости ведут со счетом 1:0.

Автором единственного забитого до перерыва мяча стал бразильский полузащитник Малком, отличившийся на 10-й минуте. Голевой пас на него сделал защитник Ярослав Ракицкий.

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 10 очками, «Уфа» (4) идет на 11-м месте.