Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не жалеет о снятии с большинства финалов на Олимпийских играх в Токио.

«Спортсмены должны понимать, что они всегда сохраняют право отказаться от участия в тех или иных соревнованиях, если чувствуют, что испытывают стресс. На Играх в Токио я дала возможность спортсменам высказаться о своём психическом здоровье. Личностные проблемы должны стоять превыше всего», — приводит слова Байлз The Independent.

Напомним, Байлз стала серебряным призером Токио-2020 в командном многоборье, выступив лишь на одном снаряде. После опорного прыжка спортсменка отказалась от дальнейшего участия и была заменена. Затем Симона снялась с личного многоборья, объяснив свое решение психологическими проблемами. Также американка отказалась от выступления на отдельных снарядах, приняв участие лишь в розыгрыше медалей на бревне, где взяла бронзу.