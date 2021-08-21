Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о своем будущем в московском клубе.

«На данный момент я игрок «Спартака». Что будет в конце лета? Посмотрим», — сказал Жиго после матча с «Арсеналом».

Напомним, в четверг, 19 августа, итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил, что 27-летний Жиго попал в сферу интересов «Торино».

Жиго защищает цвета красно-белых с июля 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Сегодня москвичи сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в пятом туре РПЛ.