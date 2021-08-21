Петербургский «Зенит-2» на выезде потерпел разгромное поражение от футбольного клуба «Красава» в матче второй группы ФНЛ-2. Игра прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 6:0.

В составе «Красавы» дублем отметился нападающий Максим Чиканчи, затем отличился Дмитрий Переверзев. На 78-й минуте Александр Крючков реализовал пенальти, а в концовке встречи по разу забили Владислав Кондратюк и Арсен Цогоев.

Набрав семь очков в пяти матчах, «Красава» занимает пятое место в таблице первой подгруппы второй группы ФНЛ-2. «Зенит-2» с 4 очками идет на девятом месте.

Напомним, основателем и президентом клуба «Красава» является бывший футболист, известный блогер Евгений Савин.