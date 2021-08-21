В Куршевеле (Франнция) завершился первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект медалей был разыгран сегодня, 21 августа, в танцах на льду.

Победу одержали представители США Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен, набравшие 165,01 балла по сумме двух программ. Второе место заняли канадцы Мику Макита и Тайлер Гунара с результатом 149,39 балла. Замкнули тройку лидеров Ханна Лим и Хе Кван (144,27) из Южной Кореи.

Второй этап Гран-при тоже будет проходить в Куршевеле. Российские фигуристы пропускают первые два этапа из-за сложностей со въездом во Францию. Согласно постановлению французского правительства, Россия и ряд других страх входят в так называемую «красную зону».