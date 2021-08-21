Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев встречаются в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Они вышли на корт в 20:00 по московскому времени.

Четвертьфинальные матчи состоялись днем ранее. Медведев, возглавивший посев, менее чем за час одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту в двух сетах. Рублев, посеянный под четвертым номером, в трех партиях выбил француза Бенуа Пэра.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в финал, где сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с немцем Александром Зверевым. Трофей будет разыгран завтра, 22 августа.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев стал победителем «Мастерса» в Торонто.