На Центральном стадионе Уфы проходит матч пятого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом». После первого тайма гости вели со счетом 1:0, но во втором тайме хозяевам удалось восстановить равновесие.

На 74-й минуте нападающий «Уфы» Хамид Агаларов воспользовался ошибкой Вильмара Барриоса и отправил мяч в ворота Михаила Кержакова. Счет после этого стал 1:1.

Напомним, за «Зенит» в первом тайме отличился бразильский хавбек Малком, получивший передачу от Ярослава Ракицкого.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Дмитрий Стрельцов.