Петербургский «Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче пятого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Уфе сегодня, 21 августа, и завершилась вничью со счетом 1:1.

Сине-бело-голубые вышли вперед уже на десятой минуте благодаря голу Малкома с передачи защитника Ярослава Ракицкого. Сохранить преимущество до конца встречи «Зениту» не удалось: на 73-й минуте Хамид Агаларов воспользовался ошибкой Вильмара Барриоса и сравнял счет.

За «Зенит» дебютировал хавбек Клаудиньо, но результативными действиями не отметился. В матче не принимали участие полузащитники Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Первый выбыл из-за травмы на 2-3 месяца, второй получил красную карточку в прошлой игре.

Набрав 11 очков в пяти турах, «Зенит» опустился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» с 5 баллами осталась 11-й.